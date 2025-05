Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Einer in einem Wohngebiet verirrten Entenfamilie ist am Donnerstagnachmittag eine Polizeistreife zu Hilfe geeilt. Nachdem Passanten kurz nach 15 Uhr eine Entenmama mit ihren fünf Küken in der Friedrich-Dannenmann-Straße gesichtet hatten, kümmerten sich die Beamten um die Tiere und sammelten diese vorsichtig mit einem Karton ein. Danach ging es zurück in die nahegelegene Ammer, wo die Entenfamilie auf dem Wasser ihren Feiertagsausflug fortsetzte. (pol)