Polizeibeamte in Metzingen angegriffen und ins Gesicht gespuckt

METZINGEN. Strafanzeigen wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sehen zwei Frauen im Alter von 53 und 28 Jahre entgegen. Der Polizei wurde am frühen Dienstagmorgen, gegen 00.15 Uhr, zunächst eine hilflose Frau in der Eisenbahnstraße gemeldet. Das berichtet die Polizei. Die Beamten fanden beim Eintreffen gleich zwei erheblich alkoholisierte weibliche Personen vor, wobei eine 53-Jährige nicht mehr in der Lage war, sich auf den Beinen zu halten und deshalb in Gewahrsam genommen wurde. Da sie sich hiergegen sperrte, musste sie mittels Handschließen geschlossen werden.

In diesem Zusammenhang trat sie gegen eine Polizeibeamtin und verletzte diese leicht. Der mitgeführte Hund der Frau wurde vorsorglich ebenfalls in den Streifenwagen verbracht. Die 28-Jährige versuchte daraufhin, den Hund aus dem Einsatzfahrzeug zu holen und griff in der Folge einen Polizeibeamten an, dem sie zudem noch ins Gesicht spuckte. Die Angreiferin wurde ebenfalls geschlossen und verbrachte daraufhin gemeinsam mit ihrer Bekannten die Nacht im Polizeigewahrsam. (pol)