PLIEZHAUSEN. Ein verletzter Bussard hat den Polizeiposten Reutlingen-Nord am Montagmittag beschäftigt. Der im Bereich der B297, auf Höhe des Schützenhauses gegen 12.45 Uhr gesichtete, am Flügel verletzte Vogel ließ sich zunächst nicht einfangen und flüchtete in den Neckar. Dort konnten ihn Einsatzkräfte der Feuerwehr unter Zuhilfenahme eines Netzes schließlich einfangen. Anschließend wurde durch die Polizeibeamten in einer Transportbox zu einem Vogelschutzzentrum gebracht. (pol)