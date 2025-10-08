Polizei stellt mehrere Verkehrsverstöße in Trochtelfingen und Engstingen fest

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN/ENGSTINGEN. Mehrere Ordnungswidrigkeiten-Verfahren mussten Beamte der Verkehrspolizei Tübingen im Zuge von Verkehrskontrollen am Dienstag in Trochtelfingen und Engstingen einleiten. Bei den zwischen 15.30 Uhr und 20.30 Uhr durchgeführten Überprüfungen der Fahrzeuge und ihrer Lenker stießen die Einsatzkräfte unter anderem auf vier Insassen, die den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten sowie ein unzureichend gesichertes Kind. In zwei Fällen war die Ladung nicht richtig verzurrt und acht Fahrzeuge wiesen Mängel bei der Beleuchtung auf. Fünf Autos waren derart unvorschriftsmäßig, dass an ihnen gar die Betriebserlaubnis erloschen war. Ein Fahrer, bei dem der Verdacht auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung bestand, sieht einer Strafanzeige entgegen. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (pol)