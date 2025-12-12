Fleißige Engstinger Blutspender im Gemeinderat geehrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Dass in der letzten Gemeinderatssitzung im Jahr die Blutspender geehrt werden, hat in Engstingen Tradition. Einen erwünschten Nebeneffekt hat das: In der Weihnachtszeit lässt die Spendebereitschaft nach, die Menschen haben anderes im Sinn, sagte Bürgermeister Mario Storz. Neben dem Dank an die Spender wird also auch gleich der Blick auf die Zukunft gerichtet.

Wobei der Blick nicht allzu weit nach vorn gerichtet werden kann: Blut ist verderblich, Unfallopfer oder Erkrankte, die sich einer Operation unterziehen müssen, sind auch über die Feiertage auf Spender angewiesen. Elf Mitbürger (nicht alle wollten genannt werden) haben sich im zu Ende gehenden Jahr besonders verdient gemacht. Je 25 Mal haben Rebecca Gaus, Steffen Marquardt und Michael Möck gespendet. 50 Mal wurden Manuel Knupfer, Angelika Minde und Matthias Strobel zur Ader gelassen. Mit je 75 Spenden lagen Andreas Lorch und Rolf Schweitzer noch vor ihnen. Auf 100 Spenden brachten es Anna Endriß und Thomas Hummel. Alle genannten Spender bekamen von Sandra Eisele und Janis Tröster vom der DRK-Ortsgruppe Engstingen-Hohenstein das Ehrenabzeichen in Gold mit goldenem Eichenkranz überreicht, von der Gemeinde gab es Wein und Gutscheine.

»Ihre Spende ist durch nichts zu ersetzen, wir danken für Ihren Einsatz, Ihre Treue und Ihre Menschlichkeit«, sagte Tröster und dankte für die Bereitschaft, Leben zu retten und Mitmenschen eine zweite Chance zu geben. (wu)