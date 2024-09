Polizei nimmt mehrere Ladendiebe in Metzinger Outletcity fest

In einer Unterführung in Aalen sind mehrere Menschen in Streit geraten. (Symbolbild)

METZINGEN. Vier Männer und eine Frau im Alter von 19 bis 26 Jahren konnten am Samstagnachmittag auf ihrer Diebestour durch die Outlet-City aufgehalten werden. Das Quintett war gegen 15 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft aufgefallen, wie sie in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit mehrere Kleidungsstücke entwendeten. Die Täter konnten vom Sicherheitsdienst angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Weitere Ermittlungen führten schließlich zu einem Pkw, welcher von der Gruppierung wohl als Lager diente. Die genaue Höhe des sichergestellten Diebesguts kann noch nicht beziffert werden. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sie im unteren vierstelligen Bereich liegt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die fünf georgischen Staatsangehörigen auf freien Fuß entlassen. Da sie über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, mussten sie eine Sicherheitsleistung hinterlassen. (pol)