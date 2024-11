Polizei nimmt betrunkenen Randalierer in Tübingen in Gewahrsam

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein aggressiver und alkoholisierter Mann musste am frühen Dienstagmorgen in Tübingen von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Der Mann war bereits zuvor durch Provokationen gegenüber Passanten und begonnenen Streitigkeiten sowie einer Sachbeschädigung aufgefallen. Da er sich bei einem weiteren Polizeieinsatz am Europaplatz gegen 3.30 Uhr nicht beruhigen ließ und sich aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung weiterhin aggressiv und uneinsichtig zeigte, wurde er in Gewahrsam genommen. (pol)