Polizei nimmt aggressiven Betrunkenen auf Hayinger Fest in Gewahrsam

HAYINGEN. Ein 61-jähriger Mann ist am Samstagabend gegen 17.45 Uhr bei einem Fest im Bereich des Flugplatzes Hayingen in Gewahrsam genommen worden, nachdem er sich hier wiederholt aggressiv verhalten hatte und vom Veranstalter des Geländes verwiesen wurde. Das berichtet die Polizei. Zur Unterstützung wurde die Polizei angefordert. Diese konnte den 61-Jährigen schließlich auf der Ladefläche seines geparkten Fahrzeugs feststellen. Als er durch die Polizeibeamten geweckt wurde, verhielt sich der deutlich alkoholisierte 61-Jährige auch ihnen gegenüber äußerst unkooperativ.

Nachdem er zudem aggressiv auf die Beamten zugegangen war, musste er vorübergehend zu Boden gebracht und mittels Handschließen fixiert werden. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen gab der 61-Jährige teils wirre Äußerungen von sich und rief wiederholt rechtsradikale Parolen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Störer eine Alkoholisierung von weit über 2,5 Promille.

Da zudem von weiteren Störungen seinerseits ausgegangen werden musste, wurde er in Gewahrsam genommen. Der Gewahrsam wurde im weiteren Verlauf richterlich bestätigt, sodass der 61-Jährige die Nacht in der Arrestzelle des Polizeireviers Münsingen verbrachte und erst am folgenden Morgen seinen Nachhauseweg antreten konnte. Zudem muss er sich noch gerichtlich für die strafrechtlich verbotenen Parolen verantworten. (pol)