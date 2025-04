Polizei kontrollierte bei Münsingen Autofahrer: viele Verstöße

Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Kelle in der Hand.

MÜNSINGEN. Im Rahmen einer groß angelegten Kontrolle des Polizeipräsidiums Reutlingen, unterstützt durch das Hauptzollamt Ulm, haben die Einsatzkräfte am Montag zahlreiche Verstöße festgestellt. An der ab dem Nachmittag an der B465 eingerichteten Kontrollstelle nahmen die Beamten dutzende Fahrzeuge sowie deren Lenker genau unter die Lupe.

Dabei stießen sie beispielsweise auf technische Mängel wie nicht ausreichende Mindestprofiltiefen von Reifen oder Veränderungen an den Fahrzeugen, die in fünf Fällen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Sechs Fahrzeuge wiesen eine unzureichende Ladungssicherung auf. Ein Lenker war ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs, zwei hatten während der Fahrt verbotenerweise ein Mobiltelefon genutzt.

Fahrer unter Alkohol oder Drogen

Drei Fahrer werden wegen Geschwindigkeitsverstößen zur Anzeige gebracht, die jeweils ein Fahrverbot nach sich ziehen. Zudem ergab sich bei drei Fahrern der Verdacht auf eine Beeinflussung von Alkohol oder Betäubungsmitteln. Überdies wurden acht Verstöße gegen die Sozialvorschriften im Straßenverkehr, wie zum Beispiel Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, festgestellt.

Auch der Zoll ahndete zahlreiche Verstöße. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (pol)