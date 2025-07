Polizei in Tübingen ermittelt Bande von Fahrraddieben

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und eine auf die Bekämpfung der Eigentumskriminalität spezialisierte, in Tübingen ansässige Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei derzeit gegen zwei Männer im Alter von 25 und 21 Jahren sowie einen noch unbekannten mutmaßlichen Komplizen. Dem Trio wird zur Last gelegt, Fahrräder im Wert von tausenden Euro gestohlen zu haben.

Den aktuellen Ermittlungsergebnissen zufolge sollen sich die drei Männer zur Begehung der Diebstähle zu einer Bande zusammengeschlossen und zwischen Februar 2025 und Juni 2025 im Bereich von Rottenburg und Tübingen mehrere, teils hochwertige Fahrräder und E-Bikes unterschiedlicher Hersteller in einem Gesamtwert von schätzungsweise 20.000 Euro gestohlen haben. Nach den einzelnen Taten wurden die Räder nach derzeitigem Kenntnisstand in einem Schuppen in Rottenburg zwischengelagert, auseinandergebaut und nach Rumänien transportiert, wo sie an den noch unbekannten Komplizen übergeben wurden.

Beute hat einen Wert von schätzungsweise 20.000 Euro

Im Zuge zeitintensiver Ermittlungen konnten der 25-jährige mutmaßliche Drahtzieher der Taten sowie der 21-Jährige, der die Transporte ins Ausland vorgenommen haben soll, identifiziert werden. Am Mittwoch wurden auf Grundlage eines von der Staatsanwaltschaft Tübingen erwirkten richterlichen Beschlusses die Wohnanschrift des 25-Jährigen in Rottenburg sowie der als Zwischenlager genutzte Schuppen durchsucht.

Dabei fanden die Ermittler acht Fahrräder und E-Bikes, deren Besitzverhältnisse nun überprüft werden. Bereits im Juni 2025 waren bei einer Verkehrskontrolle des 21-Jährigen in Bayern in dessen VW Sharan sowie dem mitgeführten Anhänger mehrere diebstahlsverdächtige Fahrräder und ein Kleinkraftrad sichergestellt worden. Zwischenzeitlich konnten diese den Taten aus Rottenburg und Tübingen zugeordnet und teilweise bereits an die Eigentümer ausgehändigt werden.

Der Aufenthalt des 25-Jährigen ist derzeit noch unbekannt. Er könnte sich nach Rumänien abgesetzt haben. Nach ihm wird mit Hochdruck gefahndet. Ebenso dauern die Ermittlungen zur Identifizierung des mutmaßlichen Komplizen an. (pol)