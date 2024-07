Polizei-Heli erfolgreich: Serien-Einbrecher in Metzingen auf frischer Tat gefasst

Bitte aktivieren Sie Javascript

METTINGEN. Gleich mehrere Einbrüche in einen Recyclingbetrieb in der Ziegeleistraße konnten die Ermittler des Polizeireviers Metzingen mit der vorläufigen Festnahme zweier mutmaßlicher Einbrecher am Sonntagabend klären. Gegen 22.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem Zeugen bemerkt hatte, wie ein Auto in der Maienwaldstraße parkte und sich zwei Personen über eine Mauer Zutritt zum Firmengelände verschafften.

Kupferkabel als Diebesbeute

Nachdem bereits in den Tagen zuvor dort eingebrochen worden war, wobei auch eine größere Menge Kupferkabel zum Abtransport bereitgelegt worden war, wurde das Gelände sofort mit zahlreichen Einsatzkräften umstellt und ein Polizeihubschrauber hinzugezogen. Mit Unterstützung der Polizeihubschrauberbesatzung konnten die beiden 38 und 43 Jahre alten Männer auf dem weitläufigen und unübersichtlichen Gelände entdeckt und vorläufig festgenommen werden.

Täter geständig

Beide Beschuldigte räumten in der Folge weitere Diebstähle von Buntmetallen in der Vergangenheit ein. Die Männer wurden nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und sehen nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (pol)