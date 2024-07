Polizei fasst mutmaßlichen Räuber und Schläger in Tübingen: U-Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des besonders schweren Raubes ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen gegen einen 29-Jährigen nach einer Auseinandersetzung am Mittwochabend im Alten Botanischen Garten. Der polizeibekannte Beschuldigte befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Am Mittwochabend war es gegen 20.20 Uhr aus noch ungeklärten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 29-Jährigen, und drei weiteren, teils noch Unbekannten gekommen, in deren Verlauf der 29-Jährige einen der Beteiligten auch mit Stockschlägen und Fußtritten traktiert haben soll. Als der Beschuldigte bemerkte, dass die Auseinandersetzung von einem 15-jährigen Zeugen gefilmt wurde, bedrohte er diesen mit einer Glasflasche, forderte die Herausgabe des Mobiltelefons und entriss dieses schließlich dem Jugendlichen gewaltsam. Einer der vom Beschuldigten ursprünglich angegriffenen Beteiligten musste nachfolgend vom Rettungsdienst zur Behandlung seiner Blessuren ins Krankenhaus gebracht werden.

Direkte Fahndung mit Streifenwagen erfolgreich

Im Verlauf einer sofort nach der Alarmierung eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der 29-Jährige in der Tübinger Karlstraße gefunden und vorläufig festgenommen werden.

Der Beschuldigte, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde am Donnerstagmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der 29-Jährige algerische Staatsangehörige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ermittlungen gehen weiter

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Ablauf der Auseinandersetzung, sowie zu weiteren Beteiligten und dem Verbleib des geraubten Mobiltelefons dauern an. Zeugen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-1400 zu melden. (pol)