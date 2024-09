Polizei fasst Graffiti-Sprayer auf frischer Tat in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein mutmaßlicher Graffiti-Sprayer ist am Donnerstagabend von der Polizei dingfest gemacht worden. Eine Streifenwagenbesatzung war kurz vor Mitternacht in der Lindachstraße unterwegs, als die Beamten auf zwei Personen stießen, die eine dortige Wand mit einem Schriftzug besprühten. Die beiden Unbekannten ergriffen beim Erkennen der Einsatzkräfte die Flucht und rannten über die Überführung davon.

Polizeihundestaffel im Einsatz

Während einem der beiden die Flucht in Richtung Lederstraße gelang, konnte ein 16-Jähriger nach einem Zeugenhinweis auf dem Dach eines Parkhauses in der Straße Obere Wässere von Beamten der Polizeihundeführerstaffel festgenommen werden. Der Jugendliche wurde zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht. Die an der Überführung zurückgelassenen Spraydosen wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zum Begleiter des 16-Jährigen dauern an. Beide Beschuldigten sehen einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung entgegen. (pol)