Polizei fasst 28-Jährigen nach sexueller Belästigung in Reutlingen

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 28 Jahre alten Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der Tatverdächtige am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr im Bereich der Innenstadt aufgehalten und hierbei mehrere Personen sexuell belästigt haben. So soll der 28-Jährige an der Bushaltestelle Unter den Linden eine Jugendliche, die sich in Begleitung eines Jungen und eines Mädchens befand, unsittlich berührt haben.

Im Anschluss seien diese in den Bus der Linie 1 eingestiegen. Kurze Zeit später soll der Mann am Zentralöen Omnibusbahnhof (ZOB) einen 13-Jährigen angefasst haben. Dieser konnte den Tatverdächtigen wegstoßen, woraufhin er Richtung Wilhelmsstraße lief, wo es durch den erheblich alkoholisierten 28-Jährigen zu weiteren Belästigungen und Berührungen von bislang unbekannten Personen gekommen sein soll.

In der Folge wurde der Tatverdächtige von Polizeibeamten angetroffen. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. Das Polizeirevier Reutlingen sucht Geschädigte oder Zeugen, die zur betreffenden Zeit durch den Mann belästigt oder berührt worden sind und bitte diese dringend, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. Den Ermittlern ist es wichtig, dass sich das Mädchen oder deren Begleiter wegen der Situation an der Bushaltestelle Unter den Linden melden. (pol)