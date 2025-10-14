Polizei ertappt Fahrraddieb in Tübingen auf frischer Tat

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 23-Jährigen, der am Montagabend im Provenceweg beim Diebstahl von Fahrrädern ertappt wurde. Gegen 23.45 Uhr war die Polizei von einer Zeugin alarmiert worden, die den Mann beobachtet hatte, wie er sich an drei Fahrrädern zu schaffen machte, ganz offensichtlich in der Absicht, diese zu stehlen.

Sie alarmierte sofort die Polizei und versuchte, die Fahrräder festzuhalten. Dabei wurde sie von dem Dieb angegangen, dem es in der Folge gelang, mit einem der Fahrräder in Richtung Stadtwerke zu flüchten. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann auf dem gestohlenen Fahrrad im Bereich der B28 angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 24-Jährige mit einem Atemalkoholwert von über zwei Promille alkoholisiert war.

Nach der fälligen Blutentnahme und der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht jetzt entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)