Polizei ermittelt nach Vandalismus in Tübinger Uni

TÜBINGEN. In der Nacht zum Samstag sind Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Brandalarm in der Universität in der Wilhelmstraße ausgerückt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Haupteingangstür geöffnet war und offenbar gegen 00.30 Uhr der Handmelder zur Brandalarmauslösung im Inneren eingeschlagen wurde.

Bei einer Nachschau konnten weder Rauch noch Feuer festgestellt werden, jedoch diverse Beschädigungen innerhalb des Gebäudes, welche mutmaßlich durch Vandalismus entstanden sind. Hinweise auf einen Verursacher liegen nicht vor. Die Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)