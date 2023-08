Polizei entwaffnet Mann mit langem Messer in Hengen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH-HENGEN. Am frühen Sonntagmorgen ist es in Bad Urach-Hengen zu einem Polizeieinsatz gekommen. Gegen 2:13 Uhr wurde der Polizei über Notruf eine Bedrohung mit einem Messer in der Filderstraße gemeldet. Die anrückenden Polizeistreifen konnten daraufhin einen stark alkoholisierten 47-jährigen Mann alleine an der Einsatzörtlichkeit antreffen.

Ermittlungen ergaben, dass es sich bei ihm selbst um den Anrufer des Notrufes handelte und andere Personen nicht beteiligt waren. Stattdessen verhielt sich der Mann gegenüber der Polizei äußerst unkooperativ. Er führte ein großes Küchenmesser mit sich und weigerte sich, trotz mehrfacher Aufforderung, das Messer wegzulegen, weshalb gegen ihn Pfefferspray eingesetzt werden musste. Er konnte anschließend durch die Polizisten entwaffnet werden und musste anschließend die Nacht in einer Zelle verbringen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (pol)