Polizei entdeckt Lkw bei Tübingen mit extremer Überladung

TÜBINGEN. Einen nicht alltäglichen Verkehrsverstoß entdeckten Beamte der Verkehrspolizei Tübingen am Donnerstagvormittag in der Hegelstraße. Dort fiel der Streifenbesatzung kurz vor 11.30 Uhr ein Mercedes Lkw auf, der offensichtlich deutlich überladen hatte. Bei der anschließenden Kontrolle des 22-jährigen Lenkers und seines Transportfahrzeuges bestätigte sich der Verdacht. Eine Wägung ergab eine Überschreitung des Gesamtgewichts um mehr als 50 Prozent. Dem 22-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren. (pol)