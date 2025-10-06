Polizei: Afghane soll Reutlinger Flüchtlingsheim angezündet haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen seit dem späten Samstagabend gegen den Bewohner einer Reutlinger Flüchtlingsunterkunft. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entzündete der 26 Jahre alte Mann im Untergeschoss der Unterkunft in der Ringelbachstraße kurz vor 23 Uhr ein Handtuch. In der Folge griffen die Flammen auf die Wandverkleidung über. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bemerkte den Brand rechtzeitig, konnte das Feuer rasch löschen und ein Ausbreiten verhindern. Der alkoholisierte Tatverdächtige hatte sich bis zum Eintreffen der Polizei von der Örtlichkeit entfernt, konnte jedoch von einer Streifenwagenbesatzung in der Nähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde der afghanische Staatsangehörige am Sonntag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (pol)