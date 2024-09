Pliezhausen: Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz - kein Führerschein

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN/MITTELSTADT. Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der 21-Jährige war mit einer Suzuki gegen 14.15 Uhr auf der B 297 unterwegs, als er zwischen Mittelstadt und Pliezhausen alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und stürzte. Aufgrund seiner dabei erlittenen Verletzungen wurde er nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 4.000 Euro. Wie sich im Zuge der Unfallaufnahme herausstellte, ist der 21-Jährige nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. (pol)