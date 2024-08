Plötzlich geht die Lkw-Tür auf: Pedelec-Fahrerin in Reutlingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mit leichten Verletzungen musste eine Pedelec-Lenkerin nach einem Verkehrsunfall in Reutlingen am Donnerstagnachmittag in eine Klinik gebracht werden, teilte die Polizei mit. Die 50-Jährige war gegen 15.50 Uhr auf der Ernst-Abbe-Straße unterwegs und fuhr hierbei an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Lkw vorbei. In diesem Moment öffnete der 52 Jahre alte Fahrer die Tür des Lasters, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Die Frau prallte gegen die Tür und stürzte auf die Fahrbahn. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (pol)