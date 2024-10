Pkw-Fahrerin bei Gönningen übersieht Auto beim Abbiegen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Pkw-Lenkerin hat sich am Dienstagnachmittag an der Einmündung L 383 / K 6729 ereignet. Gegen 16.15 Uhr befuhr eine 42-Jährige mit ihrem Fiat Panda die Kreisstraße von Pfullingen kommend und wollte an der Einmündung zur L 383 nach links abbiegen. Während des Abbiegevorgangs übersah sie eine 29-jährige Skoda-Lenkerin, die aus Gönningen kommend in Richtung Reutlingen unterwegs war.

Beim anschließenden Zusammenprall wurde die 29 Jahre alte Frau leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle erstversorgt und begab sich anschließend selbstständig zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Die beiden Pkw, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 12.000 Euro geschätzt. (pol)