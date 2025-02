Auto auf Gegenfahrbahn: Motorradfahrer bei Gönningen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-GÖNNINGEN. Schwere Verletzungen hat ein 68-jähriger Motorradfahrer am frühen Samstagabend auf der Landstraße L 383 bei einem Zusammenstoß mit einem Auto erlitten. Die 19-jährige Fahrerin eines VW Beetle befuhr gegen 18.05 Uhr die L 383 von Öschingen in Richtung Gönningen und kam einige hundert Meter vor dem Ortseingang Gönningen in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn.

Hier kollidierte sie mit dem ihr ordnungsgemäß entgegenkommenden 68-Jährigen, welcher mit seiner BMW in Richtung Öschingen unterwegs war. Der 68-Jährige kam mit seinem Motorrad zu Sturz, kam von der Fahrbahn ab und rutschte auf einen parallel verlaufenden Feldweg. Der verständigte Rettungsdienst brachte den 68-Jährigen im weiteren Verlauf in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde. Die 19-jährige Unfallverursacherin erlitt einen Schock, blieb ansonsten aber unverletzt. Die L383 musste zur Unfallaufnahme bis 19.45 Uhr teilweise voll gesperrt werden, das Motorrad des verletzten 68-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Die Verkehrspolizeiinspektion Tübingen hat noch vor Ort die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. (pol)