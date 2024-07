Pfullinger Ursulabergtunnel war wegen Autounfall gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Aufgrund eines Unfalls mit nachfolgender Rauchentwicklung musste am Montagmorgen der Pfullinger Ursulabergtunnel gesperrt werden. Wie die Polizei auf GEA-Anfrage mitteilte, ist ein Auto auf einen anderen Wagen im Tunnelbereich aufgefahren. Daraufhin habe eines der Autos angefangen zu rauchen - was in geschlossenen Strukturen wie Tiefgaragen oder Tunneln schnell gefährlich werden kann. »Deswegen waren Feuerwehr und auch Krankenwagen im Einsatz«, erklärte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde bei dem Unfall ersten Erkenntnissen nach niemand, aber eine Person wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Durch die Sperrung hatte sich Rückstau gebildet, der zeitweise auch den Scheibengipfeltunnel verstopft hat. Die Sperrung ist mittlerweile aufgehoben. (pru)