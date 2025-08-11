Pfullinger Arbachhütte besprüht: Zwei Jugendliche von Polizei ertappt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung müssen sich zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche verantworten, die am Samstagabend, gegen 19.20 Uhr, von einer Polizeistreife ertappt wurden, als sie gerade dabei waren, die Pfullinger Arbachhütte mit Lackspray zu besprühen. Das teilte die Polizei mit. Vor Ort konnten zahlreiche, frische Schmierereien festgestellt und die dazugehörige Sprühdose bei den beiden sichergestellt werden. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten überstellt und sehen jetzt nicht nur entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen, sondern dürften auch für die Kosten der Beseitigung der Schmierereien zur Rechenschaft gezogen werden. (pol)