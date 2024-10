Pfefferspray bei Streit in Reutlingen eingesetzt: Verletzter Mann in Klinik eingeliefert

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am späten Freitagnachmittag ist es in der Reutlinger Lederstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, bei der auch Pfefferspray eingesetzt worden ist. Das berichtet die Polizei. Ersten Erkenntnissen zur Folge trafen sich gegen 17.45 Uhr ein 41-Jähriger und ein 36-Jähriger in der Nähe eines Geldinstituts. Hierbei kam es zwischen den Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der 36-Jährige ein Pfefferspray zog und mehrfach in das Gesicht des 41-Jährigen sprühte und ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat.

Daraufhin entfernte sich der Angreifer, dessen Identität mittlerweile ermittelt werden konnte und der in Begleitung von zwei weiteren Personen war, in unbekannte Richtung. Der Geschädigte musste durch den Rettungsdienst in eine Klink verbracht werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen, auch zu den möglichen Hintergründen, aufgenommen. (pol)