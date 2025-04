Pfannkuchen lösen Feuerwehreinsatz in Walddorfhäslach aus

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt an einem Einsatzort vor und wird vom Wehrführer eingewiesen.

WALDDORFHÄSLACH. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagvormittag zu einem gemeldeten Brand in die Friedhofstraße nach Walddorf ausgerückt. Dort hatten Nachbarn gegen 11.45 Uhr den ausgelösten Rauchmelder gehört und in der Folge den Notruf gewählt. Durch die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort kam, konnte kein Feuer festgestellt werden. Der Alarm war stattdessen durch den Rauch ausgelöst worden, der beim Pfannkuchenbacken einer Bewohnerin entstanden war. (pol)