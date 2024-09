Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Eine Frau und ein Kind sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in Tübingen verletzt worden. Kurz vor 12.30 Uhr fuhr laut Polizei ein 18-Jähriger mit einem Kleinkraftrad in der Aixer Straße auf eine 33-jährige Pedelec-Lenkerin mit Kinderanhänger auf. Dabei wurden die Frau sowie ein vierjähriges Kind, das sich im Kindersitz des Pedelecs befand, ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro. (pol)