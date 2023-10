Pedelec prallt in Dußlingen auf Auto: Radler wird leicht verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Am Freitagmorgen um 06.27 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person gekommen. Ein 45-Jähriger befuhr mit seinem VW-Golf die Birkenstraße in Fahrtrichtung Robert-Wörner-Straße. Zeitgleich befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Bulls-Pedelec die Robert-Wörner-Straße in Fahrtrichtung Höhnisch. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, sodass sich der Pedelec-Fahrer leichte Verletzungen zuzog. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.300 Euro.