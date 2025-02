Einbrecher durchsucht Mössinger Schule nach Stehlenswertem

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. In eine Schule in der Mössinger Straße In Rosenbenz ist ein Unbekannter von Freitag, 14.30 Uhr, bis Montag, 7.40 Uhr, eingebrochen. Der Täter drang dazu gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude ein. Im Inneren durchsuchte er auf der Suche nach Stehlenswertem mehrere Büros und sonstige Räume. Informationen zum möglichen Diebesgut liegen noch nicht vor. Der angerichtete Schaden wird mit etwa 1.500 Euro beziffert. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. (pol)