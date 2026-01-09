Zwei Autos kollidieren bei Mössingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Zur Kollision zweier Autos ist es am Donnerstagnachmittag auf der K 6934 (Nordring) gekommen. Gegen 16.35 Uhr wollte eine 21-jährige Cupra-Lenkerin von der Endelbergstraße nach links auf die Kreisstraße abbiegen. Dabei kam es im Einmündungsbereich zur Kollision mit dem dort in Richtung Ofterdinger Straße fahrenden VW einer 41-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes lösten an den Fahrzeugen die Airbags aus.

Bei der Kollision erlitten beide Frauen ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden an den Pkw, die abgeschleppt wurden, dürfte sich auf circa 25.000 Euro belaufen. Im Zuge der Unfallaufnahme musste der Nordring bis circa 18.40 Uhr einseitig und die Endelbergstraße komplett gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)