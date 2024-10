Pedelec-Fahrerin zieht sich bei Tübingen schwere Verletzungen zu

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Mit schweren Verletzungen musste eine Pedelec-Lenkerin nach einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der L 371 bei Hirschau in eine Klinik eingeliefert werden.

Die 83-Jährige war kurz nach 13.30 Uhr auf der Landstraße in Richtung Tübingen unterwegs und wollte am Ortsende nach links auf den Parkplatz des Friedhofs abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden VW Polo einer74 Jahre alten Frau. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Seniorin mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt zirka 10.500 Euro. (pol)