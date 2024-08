Pedelec-Fahrerin stürzt in Eningen auf dem Waldweg

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Mit ihrem Pedelec ist eine 56-Jährige am Mittwochvormittag auf dem Buchenrainweg gestürzt. Die Frau war gegen 9.30 Uhr mit mehreren weiteren Radfahrern auf dem Waldweg von der L380 in Richtung Schafhaus unterwegs. Derzeitigen Ermittlungen zufolge übersah sie in einem schattigen Bereich ein Schlagloch auf dem Waldweg, verlor die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte ohne Beteiligung anderer. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. (pol)