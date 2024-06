Pedelec-Fahrerin fährt in Pliezhausen auf Auto auf und verletzt sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Samstagmittag in Pliezhausen ereignet. Das berichtet die Polizei. Auf der Kelterstraße war kurz vor 13 Uhr eine 75-jährige Radfahrerin in Richtung Ludwigstraße unterwegs und fuhr aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Pedelec auf den VW eines 28 Jahre alten Mannes auf. Die Seniorin stürzte danach zu Boden. Aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen wurde sich nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit insgesamt rund 1.500 Euro. (pol)