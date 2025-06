Pedelec-Fahrer verletzt sich bei Sturz in Riederich schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

RIEDERICH. Am Freitagabend ist es im Bereich der Stegäckerstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 21.05 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Pedelec die dortige Fußgängerbrücke und kam am Ende der Brücke, im Bereich der Straße Auf der Raise, nach derzeitigem Stand ohne Fremdeinwirkung zum Sturz. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, weshalb er nach Behandlung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Da bei der Unfallaufnahme eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden konnte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Am Pedelec selbst entstand ein Sachschaden von geschätzten 100 Euro. (pol)