Pedelec-Fahrer stoßen am Reutlinger Echazufer zusammen

REUTLINGEN. Zwei Pedelec-Lenker sind am Donnerstagmorgen in der Straße Am Echazufer in Reutlingen zusammengestoßen und ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Ein 59-Jähriger war gegen 6.15 Uhr auf dem Radweg von Pfullingen herkommend unterwegs und prallte dabei mit einer entgegenkommenden, 52 Jahre alten Frau zusammen. Anschließend stürzten beide Pedelec-Lenker zu Boden. Die Frau musste im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Mann wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Schaden an den beiden Fahrrädern wird auf 1.000 Euro geschätzt. (pol)