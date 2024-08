Pedelec-Fahrer in Reutlingen ignoriert rote Ampel und verletzt Dreijährige

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

REUTLINGEN. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend auf dem Burgplatz in Reutlingen ereignet hat. Den ersten Ermittlungen zufolge bog ein unbekannter Pedelec-Fahrer um 18.55 Uhr trotz roter Ampel nach links in die Albstraße ab. Hierbei streifte und verletzte er ein 3-jähriges Mädchen, das mit ihren Eltern die Fahrbahn bei grüner Fußgängerampel überquerte. Das Kind zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. Die Eltern des Mädchens, die 36-jährige Mutter und der 35-jährige Vater wurden bei der Aktion gefährdet.

Der unbekannte Pedelec-Fahrer wird als 20-30-jähriger Mann mit Bart und langen Haaren, welche zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren, beschrieben. Er trug ein blaues T-Shirt mit weißem Logo, eine schwarze kurze Hose, weiße Socken und schwarze Schuhe. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizei Tübingen unter Telefon 07071/972-8510 entgegen. (pol)