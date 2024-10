Papiertüte neben heißem Kochtopf löst Feuerwehreinsatz in Eninger Asylunterkunft aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Am Samstagabend gegen 21 Uhr sind die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einer Asylunterkunft in der Straße Am Kappelbach ausgerückt, nachdem eine Brandmeldeanlage ausgelöst hatte, berichtet die Polizei.

Vor Ort stellte die Feuerwehr Rauch im Gebäude fest, welcher von einer neben einem heißen Kochtopf befindlichen, angesengten Papiertüte ausging. Offene Flammen waren nicht wahrnehmbar. Eine Gefahr für die Bewohner bestand nicht. Die genauen Hintergründe, die zur Rauchentwicklung führten, sind nun Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Pfullingen. (pol)