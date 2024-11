Palmer zu neuen Tempolimits in Tübingen: Blitzer sind scharf gestellt

Blitzer, wie dieser, sind jetzt in Tübingen aufgestellt und kontrollieren so die neuen Tempolimits.

TÜBINGEN. Bereits Mitte September hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen (KST) damit begonnen, die neuen Änderungen der Geschwindigkeitsbegrenzungen im Stadtgebiet umzusetzen. Jetzt gilt: auf der Stuttgarter Straße (B27) in der Südstadt wie auch auf der B28 im Bereich Hegelstraße und Reutlinger Straße Tempo 40 ganztags. In der Innenstadt wie auch auf der gesamten Wilhelmstraße gilt durchgehend Tempo 30. Auf der Stuttgarter Straße in Lustnau zwischen Adlerkreuzung und Kreuzung Nürtinger Straße wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 40 reduziert.

»Damit sich die Autofahrer an die neuen Tempolimits gewöhnen konnten, haben wir bewusst darauf verzichtet, zu kontrollieren. Jetzt ist diese Übergangszeit vorbei. Die Blitzer sind wieder scharf gestellt«, sagte jetzt Oberbürgermeister Boris Palmer.

Insgesamt 80 Straßenschilder mussten neu aufgestellt beziehungsweise ausgewechselt werden. Die Ampelanlagen werden derzeit Schritt für Schritt zusammen mit externen Firmen angepasst. Der Gemeinderat hat Ende 2023 den Lärmaktionsplan beschlossen, der unter anderem die Geschwindigkeitsbegrenzungen beinhaltet. (pm)