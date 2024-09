Ohne Führerschein, mit Alkohol: Jugendlicher Rollerfahrer flieht in Holzelfingen vor Polizei

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN-HOLZELFINGEN. Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Alkoholeinwirkung muss sich ein 16-jähriger Rollerfahrer verantworten, nachdem er in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der 16-Jährige fuhr gegen 4.45 Uhr auf einem Roller der Marke Piaggio im Bereich des Kornbergs am Ortseingang von Lichtenstein-Holzelfingen. Als er einen Streifenwagen des Polizeireviers Pfullingen erkannte, versuchte er, über eine Wiese zu fahren und stürzte aufgrund des nassen Untergrundes. Im Anschluss an den Sturz, bei welchem er unverletzt blieb, konnte er einer Fahrzeug- und Personenkontrolle unterzogen werden. Ein bei dem 16-Jährigen im weiteren Verlauf durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von über 0,5 Promille. Zudem verfügt er nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des Rollers. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche durch seinen seinem Vater abgeholt. (pol)