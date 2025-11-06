Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Ohne Erfolg: Suche nach anscheinend hilfloser Person in Tübingen

Bei der Suche kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. (Symbolbild) Foto: Sebastian Willnow/DPA
TÜBINGEN. Zur Suche nach einer Person in Notlage sind am späten Mittwochabend mehrere Streifenwagen ausgerückt. Gleich mehrere Anrufer hatten gegen Mitternacht im Bereich Öhlerweg und Breiter Weg verdächtige Geräusche wahrgenommen und dies der Polizei gemeldet. Da zunächst von einer Person in Notlage ausgegangen werden musste, rückten mehrere Streifenwagen zur Suche aus. An den polizeilichen Maßnahmen beteiligte sich auch ein Polizeihubschrauber. Die Suche wurde gegen

1.30 Uhr ergebnislos eingestellt. (pol)

Tübingen