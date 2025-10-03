Nochmal ohne Busfahrkarte in Reutlingen erwischt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am frühen Donnerstagabend ist es in der Alteburgstraße in Reutlingen zu einer Straftat gekommen. Gegen 17.50 Uhr teilte ein Fahrkartenkontrolleur einer Busgesellschaft über Notruf mit, dass eine männliche Person ohne Ausweis und Fahrkarte im Bus sitzend festgestellt wurde. Diese Person sei schon drei Wochen zuvor ohne gültigen Fahrschein kontrolliert worden.

Damals hat sich die Person durch Gewalt der Kontrolle entzogen und dabei eine Kontrolleurin verletzt. Auch dieses Mal ergriff der Unbekannte die Flucht, verletzte jedoch niemanden. Kurze Zeit nach der Tat wurde der Schwarzfahrer in der Herderstraße durch Polizeikräfte festgestellt, konnte sich jedoch fußläufig in Richtung Mozartstraße entfernen. (pol)