Neuhausen: Wertvolle Armbanduhr geraubt und Opfer von hinten niedergeschlagen

METZINGEN-NEUHAUSEN. Zeugen zu einem Vorfall, der sich am späten Mittwochabend in der Kelternstraße in Neuhausen ereignet hat, sucht das Kriminalkommissariat Reutlingen. Den bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge traf sich ein 44-Jähriger gegen 22.45 Uhr mit einem bislang Unbekannten, um diesem eine zuvor über das Internet zum Verkauf angebotene Armbanduhr zu veräußern.

Den Angaben des Geschädigten zufolge wurde bei dem anberaumten Verkaufsgespräch Einigkeit über den Preis erzielt, weshalb das weitere Prozedere in der Wohnung des Geschädigten stattfinden sollte.

Auf dem kurzen Fußweg dorthin schlug der unbekannte Kaufinteressent jedoch den Uhrenbesitzer von hinten nieder, entwendete diesem die Uhr im Wert von mehreren tausend Euro und flüchtete.

Der verletzte 44-Jährige verständigte im Anschluss die Polizei. Er wurde zu Untersuchung seiner erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die sofortige Fahndung mit mehreren Streifenwagen führten nicht zum Erfolg. Dieser wird als circa 25 -30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlanke Figur, schwarze Hautfarbe, deutschsprechend, dunkle Kleidung mit Mütze und schwarzer Umhängetasche beschrieben. Zeugen werden um Hinweise an das Kriminalkommissariat Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 gebeten. (pol)