Nach Wurf mit Apfel auf Pfullinger Spielplatz: Jugendlicher verprügelt 38-Jährigen

PFULLINGEN. Am Samstagabend ist es auf einem Spielplatz in Pfullingen zu einem Körperverletzungsdelikt mit anschließender Beleidigung gekommen. Gegen 19.00 Uhr wurde ein 38-Jähriger, der auf einem Fahrrad unterwegs war, von einem unbekannten Jugendlichen mit einem Apfel beworfen und am Kopf getroffen.

Daraufhin kam es im folgenden Streitgespräch zu einem Gerangel, bei welchem der 38-Jährige mittels Faustschlägen und Tritten traktiert wurde. Der unbekannte Jugendliche hatte eine dunklere Hautfarbe und war mit einer sandfarbenen Leinenhose bekleidet. Er flüchtete mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Pfullingen unter der Nummer 0712199180 entgegen. (pol)