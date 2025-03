Nach Vollbremsung in Reutlingen: Seniorin stürzt in Bus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 64 Jahre alte Mitfahrerin in einem Linienbus am Sonntagnachmittag an einer Bushaltestelle in der Straße Unter den Linden erlitten. Der Bus befuhr gegen 17.45 Uhr die Straße Unter den Linden in Richtung Karlstraße und rollte in die dortige Bushaltestelle ein. Als ein jugendlicher Fußgänger kurz vor dem Fahrzeug die Straße überquerte, musste der Busfahrer eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Dadurch stürzte die 64-Jährige zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Bei dem Fußgänger handelt es sich um einen männlichen Jugendlichen, der mit einem schwarzen Sportanzug mit seitlichen weißen Streifen bekleidet war. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten sich zu melden. Insbesondere ein Schüler, der einen Hinweis zu dem Fußgänger geben konnte, sich jedoch vor einer Befragung von der Unfallstelle entfernt hatte, wird gebeten unter Telefon 07121/942-3333 das Polizeirevier Reutlingen zu kontaktieren. (pol)