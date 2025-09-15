Nach Unfallflucht in Reutlingen: Fahrer geht in die nächste Kneipe

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Reutlingen seit Sonntagabend gegen einen 50-Jährigen. Dieser wollte gegen 20.45 Uhr mit seinem Mercedes in der Bahnhofstraße ausparken und fuhr hierbei gegen die geöffnete Tür eines anderen geparkten Mercedes. Während Zeugen anschließend die Polizei verständigten, verließ der 50-Jährige, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern, die Unfallstelle und begab sich stattdessen in eine nahegelegene Gaststätte.

Dort konnte er kurze Zeit später von Polizeibeamten angetroffen werden, die sofort eine deutliche Alkoholeinwirkung bei dem Mann feststellten. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von rund 1,8 Promille. Der Unfallverursacher musste danach neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein und den Fahrzeugschlüssel abgeben. Der Schaden an den beiden Wagen wird auf mindestens 20.000 Euro beziffert. (pol)