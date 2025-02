Nach Unfall in Reutlingen: Polizei sucht nach flüchtigem Fahrer

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochmorgen auf der B28 einen noch unbekannten Autofahrer. Dieser fuhr gegen 7.15 Uhr auf der Bundesstraße von Metzingen in Richtung Reutlingen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich verkehrsbedingt am Ortseingang Reutlingen ein Rückstau vor dem Stuttgarter Knoten gebildet. Der unbekannte Fahrer bemerkte offensichtlich zu spät, dass eine vor ihm fahrende 51-Jährige mit ihrem Seat Cupra anhalten musste und prallte auf das Heck des Autos.

Die Seat-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt, eine sofortige medizinische Versorgung war aber nicht notwendig. Der Unfallverursacher setzte daraufhin seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen dunklen BMW handeln, der im Bereich der Front und der Scheinwerfer beschädigt sein müsste. Zeugen, die Hinweise zu dem geflüchteten Fahrzeug oder dem Pkw-Lenker geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (pol)