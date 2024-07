Nach Unfall in Pfullingen: Zwei Autos schrottreif

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Zwei schrottreife Autos und ein beträchtlicher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen in Pfullingen ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Ein 58-Jähriger wollte gegen 6.45 Uhr mit seinem Opel Calibra vom Parkplatz einer Bäckerei in die Daimlerstraße einfahren. Nachdem ein auf der rechten der beiden Spuren fahrender Pkw ihm dies ermöglichte, bog der Opel-Fahrer nach rechts ein, überfuhr dann allerdings die durchgezogene Mittellinie um auf die Gegenfahrspur zu kommen. Dabei übersah er jedoch einen auf der linken Fahrspur von links kommenden Audi A4. Dessen 56 Jahre alter Fahrer hatte keine Chance mehr, um rechtzeitig zu reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Beide Fahrer blieben unverletzt. An ihren Autos dürfte Totalschaden entstanden sein, der auf jeweils rund 15.000 Euro geschätzt wird. Beide mussten in der Folge von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden. (pol)