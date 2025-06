Nach Unfall in Orschel-Hagen: Vier Personen laufen davon

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mehrere Fahrzeuginsassen sind nach einem schadensträchtigen Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Orschel-Hagen davongelaufen. Ein bislang unbekannter Fahrer war um 7.45 Uhr mit einem nicht zugelassenen BMW in der Nördlinger Straße in Richtung Rottweiler Straße unterwegs. Hierbei kam der Unbekannte in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort geparkten Jeep.

Durch die Kollision wurde dieser auf einen davorstehenden BMW geschoben, der noch ein viertes Auto touchierte. Nach dem Unfall rannten vier Personen davon. Der unfallverursachende BMW und der Jeep waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 26.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zu den Flüchtigen aufgenommen und bittet unter Telefon 07071/972-1400 Zeugen des Unfalls, die bislang noch nicht bekannt sind, sich zu melden. (pol)