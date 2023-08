Nach Unfall bei Metzingen geflüchtet - Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Nach einem etwa 35 bis 40 Jahre alten Mann, der am Dienstagabend auf der L378a zwischen Metzingen und der Abzweigung Reicheneck einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist, fahndet die Verkehrspolizei Tübingen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war der Mann laut Polizei gegen 20.15 Uhr mit einem Mercedes C63s AMG auf der Landesstraße von Reicheneck in Richtung Metzingen unterwegs, als er zumindest infolge nicht angepasster Geschwindigkeit im Verlauf einer Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen verlor.

Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und in den Straßengraben, entwurzelte mehrere kleine Bäume und knallte gegen eine Dohle. Dadurch wurde der Mercedes ausgehebelt, schanzte über einen Waldweg und prallte auf der anderen Seite gegen einen Baum. Anschließend soll der offenbar verletzte Fahrer aus dem Fahrzeugwrack ausgestiegen und in den angrenzenden Wald geflüchtet sein. Sofort eingeleitete, umfangreiche Suchmaßnahmen mit zahlreichen Einsatzkräften von Feuerwehr, Polizei, Rettungshunden und einem Polizeihubschrauber verliefen bislang ergebnislos. Der Fahrer soll dunkelblau gekleidet, Brillenträger gewesen sein und dunkle, gelockte Haare gehabt haben. Zudem dürfte er am Kopf eine blutende Verletzung aufweisen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 61.000 Euro geschätzt. Der Mercedes wurde abgeschleppt und sichergestellt.

Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten fahrerhinweisenden Erkenntnissen nach. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Tübingen, Telefon 07071/972-8660 oder das Polizeirevier Metzingen, Telefon 07123/924-0 entgegen. (pol)